Жительница Казани попросила СК проверить наличие связи между самоубийством ее сына в 2020 году и стрельбой в гимназии №175

Жительница Казани Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить наличие связи между самоубийством 10 мая 2020 года ее 17-летнего сына Даниила и стрельбой в гимназии №175, произошедшей 11 мая этого года.

Женщина рассказала, что за несколько месяцев до смерти ее сын начал говорить те же фразы, что и 19-летний Ильназ Галявиев на допросе. Как и у казанского стрелка, у подростка часто сменялось настроение, он отдалился от родных, вел себя агрессивно.

Оба юноши учились в одном колледже, но на разных курсах, пишет RT.

«В последние месяцы жизни он постоянно заявлял, что он бог, зло, демон. Говорил, что все знает и сам все решит», — рассказала Андреева. Ее сын несколько раз пытался совершить суицид, после чего его обследовали специалисты. Однако они не смогли поставить диагноз.

После самоубийства подростка возбудили уголовное дело, но через три месяца его закрыли в связи с отсутствием события преступления.

«Я не хочу обвинять колледж, но надо выяснить, что происходит, потому что это два идентичных случая. Возможно, мой ребенок просто не смог совершить то, что совершил Галявиев, когда расстрелял школу», — заявила Андреева.

Татьяна Демина