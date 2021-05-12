Минниханов и Метшин перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии
Президент Татарстана Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры республики по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, а также мэр Казани Ильсур Метшин сегодня перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии №175. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
Сбор организован Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Р/с 40703810600020000017
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани».
Напомним, что семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня должны получить по 1 млн рублей материальной помощи. Еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым