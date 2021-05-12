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Минниханов и Метшин перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии

18:53, 12.05.2021
Минниханов и Метшин перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии
Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры республики по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, а также мэр Казани Ильсур Метшин сегодня перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии №175. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Сбор организован Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани».

Напомним, что семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня должны получить по 1 млн рублей материальной помощи. Еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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