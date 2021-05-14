В Госдуме предложили ввести пособие на средства индивидуальной защиты для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров единовременное ежегодное пособие, которое бы выплачивалось на приобретение средств индивидуальной защиты перед осенним эпидемиологическим сезоном. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.



В обращении он отметил, что пандемия коронавируса продемонстрировала важность использования таких средств в периоды сложной эпидобстановки, особенно гражданами пенсионного возраста. Так, пенсионерам предложили выплачивать ежегодно 10 тысяч рублей.

Чтобы не допустить злоупотреблений, пособие может выдаваться, например, с помощью именного сертификата или иным способом, чтобы средства расходовались непосредственно на средства индивидуальной защиты, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Голвоатенко