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В Госдуме предложили ввести пособие на средства индивидуальной защиты для пенсионеров

08:18, 14.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Госдуме предложили ввести пособие на средства индивидуальной защиты для пенсионеров
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров единовременное ежегодное пособие, которое бы выплачивалось на приобретение средств индивидуальной защиты перед осенним эпидемиологическим сезоном. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В обращении он отметил, что пандемия коронавируса продемонстрировала важность использования таких средств в периоды сложной эпидобстановки, особенно гражданами пенсионного возраста. Так, пенсионерам предложили выплачивать ежегодно 10 тысяч рублей.

Чтобы не допустить злоупотреблений, пособие может выдаваться, например, с помощью именного сертификата или иным способом, чтобы средства расходовались непосредственно на средства индивидуальной защиты, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее адвокат рассказывал о категориях граждан, имеющих право на двойную пенсию.

Маргарита Голвоатенко
ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    10 тыс на ср-ва индивид защиты и 100 тыс на еду, одежду и бытовую технику ( у меня соседка не может новый утюг купить, греет чугунный на плите!) В нашем регионе прожиточный минимум ок. 12 тыс, а пенсия у меня (всю жизнь работала) 9 тыс. Или увеличьте сумму "на средства защиты" до 110 тыс.руб
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