Адвокат рассказал, какие категории граждан имеют право на двойную пенсию
Адвокат Денис Спицын рассказал в интервью «Российской газете» о категориях граждан, имеющих право на двойную пенсию.
Это граждане, из-за военной травмы получившие инвалидность (сюда же входят ликвидаторы техногенных катастроф, члены их семей и граждане, получившие травмы вследствие данных аварий); ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда», а еще служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.
Юрист уточнил, что двойная пенсия — не повышенная. Термина «повышенная пенсия» не предусмотрено в принципе. Существуют некоторые виды соцвыплат, установленных для остальных категорий граждан.
Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказывала, какие категории граждан могут получать сразу две пенсии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым