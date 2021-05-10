Адвокат рассказал, какие категории граждан имеют право на двойную пенсию

Адвокат Денис Спицын рассказал в интервью «Российской газете» о категориях граждан, имеющих право на двойную пенсию.



Это граждане, из-за военной травмы получившие инвалидность (сюда же входят ликвидаторы техногенных катастроф, члены их семей и граждане, получившие травмы вследствие данных аварий); ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда», а еще служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Юрист уточнил, что двойная пенсия — не повышенная. Термина «повышенная пенсия» не предусмотрено в принципе. Существуют некоторые виды соцвыплат, установленных для остальных категорий граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказывала, какие категории граждан могут получать сразу две пенсии.

Маргарита Головатенко