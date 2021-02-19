Депутат Верховной Рады Украины предрек Зеленскому тюрьму

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что действующего президента страны Владимира Зеленского могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против украинцев.

Кузьмин считает, что это произойдет, «когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность». Он отметил, что в действиях Зеленского прослеживается превышение полномочий.

Депутат обратил внимание, что если люди, попавшие под санкции, введенные президентом Украины, обратятся за судебной защитой своих прав, суды вынесут решение в их пользу, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических лиц и восемь граждан. Под них попали глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и пять граждан России.

Напомним, в начале февраля фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде сообщила, что инициирует импичмент президенту Украины.

Татьяна Демина