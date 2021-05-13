В Агрызе провели заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения — видео

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В Татарстане после аварии на дороге Агрыз — Красный Бор, где 7 мая погибли четыре человека, в том числе два ребенка, провели заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На участке, где произошло ДТП, выявили шесть нарушений по содержанию дорог, на всем пути их больше 60. Также на дороге недостаточно камер наблюдения.

С 1 по 11 мая на дорогах Татарстана погибли 15 человек. Причинами аварий эксперты называют грубые нарушения ПДД и отсутствие культуры вождения: за 4 месяца в республике за нарушения при обгоне оштрафовали 5 тыс. человек, растет число штрафов, выписанных за вождение в нетрезвом виде.



В Управлении ГИБДД МВД по Татарстану для решения проблем с нарушителями ПДД предложили в местах, где обгон запрещен, наносить сплошную линию разметки термопластиком. Также власти предлагают провести ревизию светофоров и т. д.

Напомним, в мае на 127-м км трассы Казань — Оренбург, произошла авария, в которой погибли пять человек. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц»).



Татьяна Демина