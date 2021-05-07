В Татарстане несколько человек погибли в ДТП

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на автодороге Агрыз — Красный Бор в 18.20 произошло ДТП — погибли несколько человек, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Водитель 1995 года рождения ехал на автомобиле «Ниссан Альмера» — он не справился с управлением после завершения обгона, затем зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения. Навстречу двигался автомобиль «Киа Рио», его вел мужчина 1990 года рождения, — произошло столкновение, после которого «Ниссан» отбросило на обочину, и автомобиль загорелся.

«В результате ДТП погибли водитель «Ниссана», пассажиры «Киа Рио» — женщина и двое несовершеннолетних детей. Водитель с различными травмами госпитализирован. Выясняются все обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью в Казани произошло серьезное ДТП, пострадали двое человек. Авария случилась на улице Чуйкова. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель «Лады Калины» потерял управление и снес несколько секций забора, затем врезался в дерево. Автовладелец и сидевшая рядом с ним девушка получили серьезные травмы, им оказали помощь медики и спасатели.

Алексей Нечаев