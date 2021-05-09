В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП на трассе Казань — Оренбург

В Татарстане по факту ДТП на 127-м км трассы Казань — Оренбург, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц»).

Ход расследования взят на особый контроль в прокуратуре Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Непосредственный надзор за следствием будет осуществлять прокуратура Казани.

Авария с участием фуры МАН и микроавтобуса «Рено Трафик» случилась сегодня в 04.20. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава, всего в «Рено» погибли пять человек, еще четыре пассажира микроавтобуса от 16 до 30 лет доставили в Чистопольскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, их состояние стабильное, один пострадавший в реанимации. На место выезжали четыре бригады скорой помощи.



Фото: realnoevremya.ru

Водитель грузовика, попавшего в аварию, попросил прощения у родных погибших в результате происшествия. По его словам, во время управления автомобилем он потянулся за зажигалкой и «отвлекся на секунду».

Татьяна Демина