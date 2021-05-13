Байден: США не считают власти России причастными к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден заявил, что не считает российские власти причастными к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, США намерены разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Этот вопрос планируется обсудить на саммите с Россией, добавил Байден.

Несколькими днями ранее он заявлял, что у США нет доказательств причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. Байден пообещал привлечь к ответственности виновных. При этом он обратил внимание, что есть свидетельства нахождения программы-вируса вымогателя в России.



Американские СМИ сообщали, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Из-за атаки Минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов.

Татьяна Демина