Минтранс США объявил региональную ЧС из-за хакерской атаки на трубопроводную компанию

Минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах из-за недавней кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, сообщает ТАСС.



Такую меру ввели для предотвращения сбоев в поставках нефтепродуктов. В ведомстве сообщили, что из-за проблем в сети произошло отключение системы Colonial Pipeline, и это отразилось на поставках бензина, дизтоплива и других продуктов в соответствующих штатах. Требуется немедленная транспортировка нефтепродуктов.

Штаты, попавшие под режим ЧС: Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

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СМИ сообщали, что к атаке на американского оператора трубопровода могут быть причастны русские хакеры. Атака могла быть произведена группировкой DarkSide, которая обычно атакует нерусскоязычные страны. По одной из версий, атаку вела не сама страна, а хакеры внутри «преступной схемы». Кибератаку провели с программой-вымогателем. После атаки компания отключила некоторые системы для сдерживания угрозы.

Маргарита Головатенко