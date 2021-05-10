СМИ: к атаке на американского оператора трубопровода могут быть причастны русские хакеры

На системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline была совершена хакерская атака, которую связывают с людьми из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.



По их версии, атака могла быть произведена группировкой DarkSide, которая обычно атакует нерусскоязычные страны. По одной из версий, атаку вела не сама страна, а хакеры внутри «преступной схемы».

Фото: pixabay.com

Кибератаку провели с программой-вымогателем. После атаки компания отключила некоторые системы для сдерживания угрозы.

Ранее американские СМИ сообщали, что группировка хакеров REvil украла у Apple секретные чертежи новых продуктов компании.

Маргарита Головатенко