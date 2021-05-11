Байден заявил о непричастности русских хакеров к атаке на американского оператора трубопровода

У американской стороны на настоящий момент нет доказательств причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, сообщил президент США Джо Байден и пообещал привлечь к ответственности виновных.



Во время выступления в Белом доме Байден заявил, что есть свидетельства нахождения программы-вируса вымогателя в России, пишет RT.

Фото: pixabay.com

На днях американские СМИ сообщали, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Из-за атаки минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов.

Маргарита Головатенко