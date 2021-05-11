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Байден заявил о непричастности русских хакеров к атаке на американского оператора трубопровода

06:38, 11.05.2021 1
Байден заявил о непричастности русских хакеров к атаке на американского оператора трубопровода
Фото: wikipedia.org

У американской стороны на настоящий момент нет доказательств причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, сообщил президент США Джо Байден и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Во время выступления в Белом доме Байден заявил, что есть свидетельства нахождения программы-вируса вымогателя в России, пишет RT.

Фото: pixabay.com

На днях американские СМИ сообщали, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Из-за атаки минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииITПромышленностьЭнергетика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 май
    ***
    Мы,в отличии от вас,с трубопроводами не воюем,мы их строим...
    (Трубопроводные войска России)
    ***
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