В Елабуге организовали временный мемориал в память о погибших в казанской гимназии

В Елабуге организовали временный мемориал в память о погибших школьниках и учителях в казанской гимназии. Жители города могут возложить цветы на площади Ленина, сообщается в instagram-аккаунте Елабужского района РТ.

В Казани у гимназии №175, где 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу, организовали уже несколько стихийных мемориалов. Местные жители до сих выстраиваются в очередь, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим. Казанцы несут к мемориалам цветы, игрушки и зажигают свечи.

Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о трагедии мемориалы появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде.

Напомним, что сегодня в Татарстане — день траура по погибшим.

Татьяна Демина