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В Индии на следующей неделе начнут вакцинацию «Спутником V»

18:59, 13.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Индии на следующей неделе начнут вакцинацию «Спутником V»
Фото: realnoevremya.ru

Со следующей недели в Индии станет доступна российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса Винод Пол.

Страна еще ждет других поставок этого препарат из России, с июля планируется запустить производство «Спутника V». Ожидается, что в Индии произведут 156 млн доз.

Фото: realnoevremya.ru

Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd 1 мая, пишет «РИА Новости».

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии с начала пандемии зарегистрировано 22 296 414 случаев коронавируса. В начале мая в стране на фоне роста заболеваемости коронавирусом зафиксировали вспышку грибковой инфекции — мукормикоза.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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