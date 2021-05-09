Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 157 млн человек

За прошедшие сутки в мире коронавирусом заразились 786 943 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день достигло 157 289 118 человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Умерли от COVID-19 за минувшие сутки 12 994 человека. Всего с начала пандемии жертвами вируса стали 3 277 272 человека, пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты ВОЗ.

Более 53% новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в странах Юго-Восточной Азии — 424 052 заболевших. В Северной и Южной Америке выявили 198 096 инфицированных, в Европе — 107 253.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

США остаются лидером по количеству заразившихся COVID-19 жителей: с начала пандемии там зарегистрировали 32 300 609 инфицированных. На втором месте Индия — 22 296 414 случаев коронавируса, на третьем — Бразилия (15 082 449). На четвертом месте Франция — 5 696 293, на пятом — Турция (5 016 141).

Напомним, по данным на утро 9 мая, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 4 880 262 человека, в Татарстане — 20 774.



Татьяна Демина