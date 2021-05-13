В Подмосковье после происшествия в казанской гимназии проверят соцсети школьников и студентов

В Московской области после стрельбы в казанской гимназии, где погибли дети и учителя, проводят мониторинг соцсетей школьников и студентов с целью выявить возможные признаки их асоциального поведения. Также ведется работа по выявлению в интернете групп деструктивной направленности.

Под особым вниманием находятся молодые люди старше 18 лет, имеющие право подать документы для получения разрешения на оружие, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Напомним, что, по словам эксперта, вычислить намерения стрелка, напавшего на гимназию №175 в Казани, по соцсетям было невозможно.

Фото: Максим Платонов

Создатель Telegram Павел Дуров отметил, что Ильназ Галявиев сообщил о своих планах в созданном для этого telegram-канале всего за 20 минут до трагедии. На момент совершения убийства в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до трагедии канал стал публичным.

Татьяна Демина