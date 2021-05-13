Эксперт заявила, что вычислить намерения стрелка, напавшего на школу в Казани, было невозможно по соцсетям

Фото: Максим Платонов (архив)

Определить намерения напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

— Там человек [Ильназ Галявиев] не имел аккаунта в соцсетях. Вычислить вот это все по соцсети было бы невозможно, — цитирует ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Касперская добавила, что, вероятно, стрелка надо было вычислять «каким-то другим» способом.

Вчера создатель Telegram Павел Дуров заявил, что Ильназ Галявиев сообщил о своих планах в созданном для этого telegram-канале всего за 20 минут до трагедии. На момент совершения убийства в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до трагедии канал стал публичным.



Татьяна Леухина