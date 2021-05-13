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Эксперт заявила, что вычислить намерения стрелка, напавшего на школу в Казани, было невозможно по соцсетям

12:16, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Эксперт заявила, что вычислить намерения стрелка, напавшего на школу в Казани, было невозможно по соцсетям
Фото: Максим Платонов (архив)

Определить намерения напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

— Там человек [Ильназ Галявиев] не имел аккаунта в соцсетях. Вычислить вот это все по соцсети было бы невозможно, — цитирует ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Касперская добавила, что, вероятно, стрелка надо было вычислять «каким-то другим» способом.

Вчера создатель Telegram Павел Дуров заявил, что Ильназ Галявиев сообщил о своих планах в созданном для этого telegram-канале всего за 20 минут до трагедии. На момент совершения убийства в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до трагедии канал стал публичным.

Татьяна Леухина
ПроисшествияТехнологии Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 май
    В автобусе по 89 маршруту с большой сумкой и с лентой на голове с такой примерно надписью стрелок запомнился не только из-за внешнего вида ,но из-за выражения глаз..
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  • Анонимно 13 май
    точнее 3 троллейбус.Одержимый беглый взгляд и вид я приняла за причуды молодости. Родители вместо того , чтобы помочь отстранились от него.Зная диагноз сына можно было догадаться, что болезнь прогрессирует.
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