Дуров: стрелок из Казани сообщил о своих намерениях в Telegram за 20 минут до трагедии

Ильназ Галявиев, напавший на казанскую школу вчера, сообщил о своих планах в созданном для этого telegram-канале всего за 20 минут до трагедии. На момент совершения убийства в канале был ровно один участник — сам его создатель. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

За 15 минут до теракта Галявиев сделал канал публичным. Дуров предположил, что таким образом он намеревался оставить канал как предсмертную записку.

Модераторы Telegram среагировали быстро: они в течение часа заблокировали канал после получения первых жалоб. Однако на канал подписчики обратили внимание после того, как юношу задержали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — подчеркивает Дуров.



Создатель Telegram отметил, что после трагических событий в Казани начали искать виновных среди третьих лиц: среди создателей компьютерных игр и директоров школ. Однако, по мнению предпринимателя, следует признать, что полностью защититься от действий психически нездоровых людей невозможно.

«Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — считает он.

Утром перед стрельбой Галявиев создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера.

