Директор казанской гимназии рассказала, каким был юноша, устроивший стрельбу в школе

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился сам, во время обучения характеризовался педагогами как уравновешенный, неплохо обучающийся школьник, особых претензий к нему не было. Об этом заявила директор учебного заведения Амина Валеева.

Он оканчивал школу в 2016 году. Тогда там было ЧОП.

Фото: realnoevremya.ru

— Я считаю, что эта ситуация — она не спровоцирована нашей школой. Он обучался до девятого класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему не было, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Ни на каком учете Галявиев не состоял, уточнила директор.

19-летний молодой человек называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.



В СК вчера заявили, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. Однако он не состоял на учете психиатра и нарколога. Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что мешает полноценно проводить следственные действия с ним, заявили в ведомстве.



Татьяна Леухина