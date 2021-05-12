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Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга

15:21, 12.05.2021 9
Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга
Фото: realnoevremya.ru

У Ильназа Галявиева, напавшего вчера на школу в Казани, было диагностировано заболевание головного мозга. Он не состоял на учетах психиатра и нарколога, но обращался к врачу с сильными головными болями, сообщает Следственный комитет России.

Сообщается, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что мешает полноценно проводить следственные действия с ним. Для определения психического здоровья стрелка проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 12 май
    ваххабизм головного мозга уже диагностировали?
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    Анонимно 12 май
    Да, отдельно взятым анонимам.
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  • Анонимно 12 май
    Как бы и что бы не было с его мозгами,которых у него похоже нет совсем! Этот звереныш не имеет права на жизнь!
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    Анонимно 12 май
    Не может болеть то чего нет и не было!
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  • Анонимно 12 май
    Разорвать его на куски!
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  • Анонимно 12 май
    Почему промолчали читатели его телеграм канала?!? Или этого никто не увидел? А людей с ружьем мы на улице часто видим? Просто позвонить 02. Почему люди такие равнодушные???
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  • Анонимно 12 май
    оторвать по кусочкам все, что можно оторвать, и оставить гнить в тюрьме. слов нет, кто вернет детей???
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  • Анонимно 12 май

    а как же ему выдали лицензию на оружие, если у него болезнь головного мозга? У нас, похоже, и вообще без головного мозга можно получить разрешение на владение оружием...
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  • Анонимно 12 май
    ВРач виновата , что дала лицензию на оружие. Она не подумала, зачем подростку стрелять ?
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