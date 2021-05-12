Казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга

У Ильназа Галявиева, напавшего вчера на школу в Казани, было диагностировано заболевание головного мозга. Он не состоял на учетах психиатра и нарколога, но обращался к врачу с сильными головными болями, сообщает Следственный комитет России.

Сообщается, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что мешает полноценно проводить следственные действия с ним. Для определения психического здоровья стрелка проведут психолого-психиатрическую экспертизу.



Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.



Ольга Плешкова