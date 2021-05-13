В России предложили запретить вылов китов и дельфинов

Правительство России предложило запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, законопроект поможет уберечь животных от истребления. Ранее в России ужесточили требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятия, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

В феврале депутаты Госсовета Татарстана поддержали башкирских коллег, выступивших с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях.



Татьяна Леухина