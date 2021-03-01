В Госдуме предложили запретить вылавливать дельфинов для океанариумов

В Госдуме предложили запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. С такой инициативой выступила депутат Светлана Бессараб.

Согласно документу, предполагается полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях.

Парламентарий подчеркивает, что по морально-этическим соображениям вылов этих животных запрещен во многих странах. А лечебный эффект дельфинотерапии не подтвержден учеными, его вполне может заменить общение с домашними животными.

По данным «РИА Новости», в Госдуме восприняли идею положительно. Законопроект готовится к первому чтению.

Ранее больше 46 тыс. человек подписали петицию против строительства в Уфе дельфинария и океанариума.



Ольга Плешкова