В Госдуме предложили запретить вылавливать дельфинов для океанариумов
В Госдуме предложили запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. С такой инициативой выступила депутат Светлана Бессараб.
Согласно документу, предполагается полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях.
Парламентарий подчеркивает, что по морально-этическим соображениям вылов этих животных запрещен во многих странах. А лечебный эффект дельфинотерапии не подтвержден учеными, его вполне может заменить общение с домашними животными.
По данным «РИА Новости», в Госдуме восприняли идею положительно. Законопроект готовится к первому чтению.
Ранее больше 46 тыс. человек подписали петицию против строительства в Уфе дельфинария и океанариума.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым