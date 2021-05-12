Здоровье казанского стрелка не препятствует его содержанию под стражей

Состояние здоровья Ильназа Галявиева, которого обвиняют в стрельбе в казанской школе, не имеет противопоказаний для содержания под стражей. Об этом сообщил заместитель прокурора РТ Алексей Заика.

Официально не подтверждено, пытался ли Галявиев совершить суицид. Комментировать голодовку обвиняемого гособвинитель не стал.

Ранее СК заявил, что у Ильназа Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга. Он не состоял на учете у психиатра и нарколога, но обращался к врачу с сильными головными болями. Точный диагноз не раскрывается из-за соображений соблюдения медицинской тайны. СК сообщил, что состояние юноши характеризуется неадекватным поведением, что мешает полноценно проводить следственные действия с ним. Для определения психического здоровья стрелка проведут психолого-психиатрическую экспертизу.



Ольга Плешкова