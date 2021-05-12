Прокурор: факт теракта в казанской гимназии пока не подтвержден

Факт теракта в казанской гимназии пока не подтвержден. Об этом журналистам в суде заявил заместитель прокурора РТ Алексей Заика.

Во время пресс-подхода Заика сообщил, что пока статья «Терроризм» не применяется в этом уголовном деле. Но гособвинитель подтвердил факт взрыва в гимназии.

Гособвинитель добавил, что следователи могут переквалифицировать уголовное дело против казанского стрелка по статье «Терроризм», если на то появятся основания.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила информацию о заложенном взрывном устройстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР. Информацию о том, что в казанской гимназии №175 было заложено взрывное устройство, следствие опровергает.



Ольга Плешкова