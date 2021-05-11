Следком опроверг информацию, что в казанской гимназии было заложено взрывное устройство

Следственный комитет России опроверг информацию о том, что в казанской гимназии №175 было заложено взрывное устройство. При осмотре места трагедии следственная группа не обнаружила ничего подобного, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие», — цитирует ее слова ТАСС.



Петренко напомнила, что всю достоверную информацию о происшествии предоставляют только правоохранительное органы, которые занимаются уголовном делом.

Фото: Максим Платонов

Ранее информацию о заложенном в раздевалке гимназии взрывном устройстве подтвердила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, которая посетила учреждение.

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения.



После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР.