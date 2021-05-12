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Со следующей недели в Германии могут ввести паспорт вакцинации

14:12, 12.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Со следующей недели в Германии могут ввести паспорт вакцинации
Фото: pixabay.com

Глава Минздрава страны Йенс Шпан заявил, что в Германии цифровой паспорт вакцинации может быть введен со следующей недели.

Отмечается, что он будет доступен в виде приложения на смартфоне, сообщил «Интерфакс».

фото: Максим Платонов

«10% (граждан Германии, — прим. ред.) уже полностью привиты, примерно треть уже получила один компонент прививки», — заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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