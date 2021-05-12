Со следующей недели в Германии могут ввести паспорт вакцинации
Глава Минздрава страны Йенс Шпан заявил, что в Германии цифровой паспорт вакцинации может быть введен со следующей недели.
Отмечается, что он будет доступен в виде приложения на смартфоне, сообщил «Интерфакс».
«10% (граждан Германии, — прим. ред.) уже полностью привиты, примерно треть уже получила один компонент прививки», — заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым