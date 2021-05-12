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Правительство намерено снизить уровень бедности в стране в два раза

13:54, 12.05.2021 6
Правительство намерено снизить уровень бедности в стране в два раза
Фото: wikipedia.org

Правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, власти также обеспокоены доходами россиян и делают все возможное, чтобы доходы соответствовали потребностям. Чтобы бороться с бедностью, власти должны наладить учет, передает слова премьера «РИА Новости».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 май
    ура! ну теперь можно не волноваться. у правительства есть план
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  • Анонимно 12 май
    Введут новые формулы в статистику.
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  • Анонимно 12 май
    До 30 года половина бедных не доживет, вот уровень бедности и уменьшиться в 2-а раза . Такой план, да ?
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    Анонимно 12 май
    да кстати умно так и сделают
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  • Анонимно 12 май
    Главное правильно посчитать. Например считать средним классом всех кто получает минималку (12 т.р).
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    Анонимно 12 май
    средний класс это от 100 тыщ в мес
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