Правительство намерено снизить уровень бедности в стране в два раза

Правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, власти также обеспокоены доходами россиян и делают все возможное, чтобы доходы соответствовали потребностям. Чтобы бороться с бедностью, власти должны наладить учет, передает слова премьера «РИА Новости».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается.



Ольга Плешкова