Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии №175. Свои соболезнования он выразил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщается на сайте Кремля, он попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате стрельбы в гимназии. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Ольга Плешкова