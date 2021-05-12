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Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

13:41, 12.05.2021
Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии №175. Свои соболезнования он выразил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщается на сайте Кремля, он попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате стрельбы в гимназии. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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