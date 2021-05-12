Детский омбудсмен РФ: в Татарстане порядка 1400 школ, психологов в них всего 576

В Татарстане порядка 1,4 тыс. школ, а психологов в них — 576. В республике более 1,8 тыс. зданий общеобразовательных организаций, под охраной находятся 1605 учреждений. Об этом написала в своем Instagram уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она напомнила, что сегодня в Татарстане день траура по погибшим во время стрельбы в школе.

«В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА... Исполнять закон, совершенствовать существующие нормы и оградить детей от жестокости и грязи, от псевдогероев и ложных целей», — пишет омбудсмен.

По ее мнению, если преступник пишет угрозы в социальных сетях, необходим закон о премодерации информации. Также следует проверить, как он приобрел оружие.

«Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов», — пишет Кузнецова.

Также следует разработать новые меры: скорректировать правила выдачи оружия, обеспечить преемственность работы по профилактике девиантного поведения после достижения совершеннолетнего возраста. Кроме того, необходимо укрепить безопасность детей.



Вчера Кузнецова прибыла в Казань и посетила место трагедии.