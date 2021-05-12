Мишустин выступил против идеи ограничивать россиянам поездки на отдых за рубеж
Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею ограничить возможности поездок граждан на отдых за рубеж. По его мнению, привлекать туристов необходимо качеством оказываемых услуг.
Ограничение свободы на передвижение может снизить конкуренцию для отечественной туристической индустрии.
— Мы должны делать хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, гостиницы, чтобы нам захотелось туда поехать, — цитирует его ТАСС.
Сегодня программу туристического кешбэка продлили до конца года.
В апреле, после того как Россия ограничила авиасообщение с Турцией, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность введения госрегулирования в гостиничной сфере на фоне повышения цен на эти услуги.
комментарии
Конкуренции с кем? Полмира на твоих граждан/продукцию санкции и цилиндрический предмет положила. Ты о чем!?