Во время нападения на казанскую гимназию учителя и ученики действовали согласно правилам поведения при ЧП

На пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской гимназии заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сказала, что учителя и ученики школы №175 действовали согласно правилам поведения при ЧП.

«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили», — отметила она.

фото: Максим Платонов

Благодаря действиям учителей и учеников удалось максимально уменьшить количество жертв при происшествии.

Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Алексей Нечаев