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В Татарстане создали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской школе

10:17, 12.05.2021
В Татарстане создали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской школе
Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

Штаб возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Общество Татарстан
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