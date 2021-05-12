В Татарстане создали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской школе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

Штаб возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.