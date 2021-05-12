В Казани вынесли приговор по афере с субсидиями Фонда кино

Пять лет колонии общего режима за мошенничество с субсидиями Фонда кино и оборудованием трех бюджетных кинозалов в Татарстане получил бывший гендиректор ООО «Киномаг+» Павел Волков. Такой приговор накануне вынес Вахитовский райсуд Казани.



В прениях гособвинитель Елена Петрова запрашивала для подсудимого на один год больше. Судом также удовлетворены гражданские иски к осужденному на сумму 18 млн 248,6 тысячи рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

При этом общий ущерб по делу Волкова оценивался сотрудниками Следкома по РТ в 22,7 млн рублей. Однако часть сумм уже была взыскана ранее в рамках гражданского производства.

В числе потерпевших — три районных дворца культуры Татарстана: в Кукморе потери оценивают в 3,9 млн рублей, в Мамадыше — 3,8 млн, в Актаныше — 4,99 млн рублей. Еще на 10 млн рублей, по версии обвинения, бизнесмен кинул пензенскую стройкомпанию «ГлобалСтрой».

Напомним, Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделял субсидии по 5 млн рублей на обеспечение и возмещение расходов, связанных с созданием условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 100 тысяч человек. В Татарстане победителем торгов стал казанский «Киномаг+».

Как выяснилось позже, исполнитель предоставил оборудование лишь частично и с серьезным расхождением утвержденных контрактами технических характеристик. К примеру, в Кукмор под видом бельгийской техники кинопроката поставили... китайскую. А нужные подписи чиновников на актах приемки получили обманом — якобы в случае вскрытия упаковки до начала монтажа заказчик лишится гарантии.

В прениях представители потерпевшего исполкома сообщали — полученную технику уже неоднократно приходилось чинить. Сам Павел Волков на суде вину признал. Его уголовное преследование началось в марте 2019-го.