Финал Школьной волейбольной лиги перенесен из-за трагедии в казанской гимназии

Финальные матчи чемпионата Школьной волейбольной лиги сезона-2020/21 перенесены на неопределенный срок. Такое решение принято в связи с трагедией в гимназии №175 в Казани, сообщается на официальном сайте лиги.

Изначально турнир должен был пройти в столице Татарстана в Центре волейбола 14 и 15 мая. Новая дата проведения соревнований будет назначена позднее.

«Федерация волейбола Республики Татарстан и Школьная волейбольная лига выражают соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе №175, а также желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Агрессия и насилие в отношении детей — ужасная форма жестокости, которой не место в современном обществе», — сообщает пресс-служба лиги.

Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был «стрелок» Ильназ Галявиев.