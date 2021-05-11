Один из крайне тяжелых пострадавших в казанской гимназии детей нетранспортабелен
Один из раненых в казанской гимназии детей, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, не транспортабелен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих врачи назвали крайне тяжелым, при этом из крайне тяжелых детей один не транспортабелен.
Пока врачи считают, что необходимости в эвакуации детей в Москву нет. Окончательно решение будет приниматься в ближайшее время.
Раненых при стрельбе в школе детей уже посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Пострадавшие находятся в ДРКБ.
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