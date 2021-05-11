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Один из крайне тяжелых пострадавших в казанской гимназии детей нетранспортабелен

20:16, 11.05.2021
Один из крайне тяжелых пострадавших в казанской гимназии детей нетранспортабелен
Фото: mon.tatarstan.ru

Один из раненых в казанской гимназии детей, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, не транспортабелен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих врачи назвали крайне тяжелым, при этом из крайне тяжелых детей один не транспортабелен.

Пока врачи считают, что необходимости в эвакуации детей в Москву нет. Окончательно решение будет приниматься в ближайшее время.

Раненых при стрельбе в школе детей уже посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Пострадавшие находятся в ДРКБ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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