Детский омбудсмен подтвердила, что в казанской гимназии было заложено взрывное устройство

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова посетила казанскую гимназию №175. Она рассказала, что устроивший стрельбу заложил в раздевалке учреждения взрывное устройство.



Кузнецова рассказала, что это место сильно пострадало: «То, что в этот момент в раздевалке на территории, где обвалились стены, к счастью, не оказалось детей».

На месте происшествия висят оголенные провода, на полу лежит битое стекло и видны следы крови, пишет RT.

Кузнецова уже возложила цветы к стихийному мемориалу рядом с казанской гимназией №175.



Татьяна Демина