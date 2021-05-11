Детский омбудсмен подтвердила, что в казанской гимназии было заложено взрывное устройство
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова посетила казанскую гимназию №175. Она рассказала, что устроивший стрельбу заложил в раздевалке учреждения взрывное устройство.
Кузнецова рассказала, что это место сильно пострадало: «То, что в этот момент в раздевалке на территории, где обвалились стены, к счастью, не оказалось детей».
На месте происшествия висят оголенные провода, на полу лежит битое стекло и видны следы крови, пишет RT.
Кузнецова уже возложила цветы к стихийному мемориалу рядом с казанской гимназией №175.
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