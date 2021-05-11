Минниханов объявил минуту молчания на Республиканском ифтаре в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Республиканский ифтар, который в эти минуты проходит в выставочном центре Kazan Expo. Он объявил минуту молчания в память о погибших сегодня в казанской гимназии.

В этом году ифтар посвящен коллективному проявлению солидарности против терроризма. В память о жертвах трагедии мусульмане со всей республики во главе с муфтием Татарстана вознесут молитвы.

Напомним, что девять человек сегодня погибли в казанской гимназии №175, среди погибших семь детей. Еще 18 детей находятся в больнице.



Ольга Плешкова