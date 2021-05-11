Матвиенко считает, что устроивший стрельбу в казанской гимназии должен понести самое суровое наказание

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что устроивший сегодня стрельбу в казанской гимназии, в результате которой погибли дети и учителя, должен «понести самое суровое наказание». По ее словам, совершить такое могли только «нелюди, чудовищные преступники».

«Власть и общество должны извлечь уроки из этой страшной трагедии», — цитирует ТАСС Матвиенко. Она признала, что для безопасности школьников сделано не все, несмотря на то, что в последние годы этому уделялось много внимания.

Матвиенко возложила цветы у здания полномочного представительства Татарстана в Москве, где организовали мемориал в память о погибших в казанской гимназии.

Источник сообщил «Реальному времени», что в Казань прибыла большая группа следователей из Москвы. Они уже приступили к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии №175.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина