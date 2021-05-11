Дети сняли на видео, как прятались под партами во время стрельбы в казанской гимназии

В интернете появилось видео, как дети в казанской гимназии №175 прячутся от убийцы. Видео снято учениками во время нападения на школу.

На кадрах видно, как дети спрятались от убийцы под партами в кабинете. У входа в класс, прижавшись к стене, стоит учительница. Слышен звук сирены.

Напомним, что сегодня девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения.



Ольга Плешкова