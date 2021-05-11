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Дети сняли на видео, как прятались под партами во время стрельбы в казанской гимназии

18:33, 11.05.2021 3
Дети сняли на видео, как прятались под партами во время стрельбы в казанской гимназии
Фото: realnoevremya.ru

В интернете появилось видео, как дети в казанской гимназии №175 прячутся от убийцы. Видео снято учениками во время нападения на школу.

На кадрах видно, как дети спрятались от убийцы под партами в кабинете. У входа в класс, прижавшись к стене, стоит учительница. Слышен звук сирены.

Напомним, что сегодня девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Сдался даже смешно
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  • Анонимно 11 май
    Родители должны воспитывать и контролировать.Глупо, что родители не знали, чем занимается сын и откуда у него деньги на оружие и как происходило оформление.Судить не только этого подонка, но и родителей.В прямом смысле слова.
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  • Анонимно 11 май
    На фото видно человек весь в черном, с сумкой.В чехле предмет похожий на ружьё.И такого человека должны были видеть многие, когда он подходил к школе. Он как пришел, приехал? Ни у кого из прохожих не возникли подозрения?
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