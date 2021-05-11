Ближайшие матчи плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Руководство Единой лиги ВТБ приняло решение начинать матчи 11 и 12 мая в рамках плей-офф с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии», — говорится в заявлении.

12 мая свой первый матч серии проведет казанский УНИКС, который в столице Татарстана сыграет с польской «Зелена-Гурой».

Напомним, сегодня в Казани в гимназии №175 случилась трагедия, в результате нападения 19-летнего стрелка погибло девять человек, большинство из которых дети. Об основных событиях, связанных со стрельбой в казанской гимназии, можно узнать в трансляции «Реального времени».