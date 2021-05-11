В Челнах провели внеочередное заседание антитеррористической комиссии

Сегодня в Набережных Челнах под руководством мэра Наиля Магдеева состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе города.

Ранее в связи с происшествием в казанской гимназии во всех образовательных, спортивных, культурных, медицинских учреждениях Набережных Челнов были усилены меры охраны и пропускного режима.



Сегодня в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев