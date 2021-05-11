В Челнах провели внеочередное заседание антитеррористической комиссии
Сегодня в Набережных Челнах под руководством мэра Наиля Магдеева состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе города.
Ранее в связи с происшествием в казанской гимназии во всех образовательных, спортивных, культурных, медицинских учреждениях Набережных Челнов были усилены меры охраны и пропускного режима.
Сегодня в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».
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