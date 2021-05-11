В Челнах усилили меры охраны в учреждениях социальной сферы из-за трагедии в Казани

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах усилили меры охраны в учреждениях социальной сферы из-за трагедии в Казани.

«В связи с происшествием в казанской гимназии во всех образовательных, спортивных, культурных, медицинских учреждениях Набережных Челнов усилены меры охраны и пропускного режима», — написала в своем аккаунте в Instagram начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова.

Сегодня в Казани неизвестный открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев