Алина Загитова отреагировала на трагедию в казанской гимназии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на трагедию со стрельбой в гимназии №175 в Казани.
Фигуристка выразила соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента, опубликовав сториз в своем «Инстаграме».
«Казань. Соболезную родным и близким», — написала Загитова.
Ранее соболезнования родственникам и пострадавшим в связи со стрельбой в казанской гимназии выразили «Рубин» и «Ак Барс».
Об основных событиях, связанных со стрельбой в казанской гимназии, можно узнать в трансляции «Реального времени».СпортОбщество
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