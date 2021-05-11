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Алина Загитова отреагировала на трагедию в казанской гимназии

16:02, 11.05.2021
Алина Загитова отреагировала на трагедию в казанской гимназии
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на трагедию со стрельбой в гимназии №175 в Казани.

Фигуристка выразила соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента, опубликовав сториз в своем «Инстаграме».

«Казань. Соболезную родным и близким», — написала Загитова.

Ранее соболезнования родственникам и пострадавшим в связи со стрельбой в казанской гимназии выразили «Рубин» и «Ак Барс».

Об основных событиях, связанных со стрельбой в казанской гимназии, можно узнать в трансляции «Реального времени».

СпортОбщество
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