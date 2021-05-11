«Рубин» выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской гимназии

Футбольный клуб «Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе инцидента со стрельбой в казанской гимназии.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.

Трансляцию о главных событиях по стрельбе в школе читайте в материале «Реального времени».