«Салават Юлаев» о трагедии в Казани: «Скорбим с нашими соседями из Татарстана и Россией»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выразил соболезнования родственникам погибших в трагедии в казанской гимназии.

«ХК «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в школе №175 города Казани. Скорбим вместе с нашими соседями из Татарстана и всей Россией», — говорится в сообщении пресс-службы башкирской команды.

Ранее соболезнования родственникам и пострадавшим в связи со стрельбой в казанской гимназии выразили «Рубин» и «Ак Барс».

Об основных событиях, связанных со стрельбой в казанской гимназии, можно узнать в трансляции «Реального времени».