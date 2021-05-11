Подозреваемый в нападении на казанскую гимназию за несколько минут до инцидента — фото
«Реальному времени» источник передал фотографию, на которой подозреваемый в нападении на казанскую гимназию №175 выходит из дома №10 на улице Туганлык в 9.19.
Отмечается, что до учебного учреждения ему нужно было пройти 10 минут. У молодого человека в руках находилась вещь, похожая на ружье.
Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».
комментарии
Дело в другом - почему никто не попытался обезвредить пацана идущего по улице с ружьём в руках? Да, жизнь своя дороже, но можно как-то сзади подкрасться, отнять оружие и обездвижить до приезда полиции.
Я думаю, что поступил бы так же, как и написал тут.
Да, грустняво такие новости узнавать...