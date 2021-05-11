Подозреваемый в нападении на казанскую гимназию за несколько минут до инцидента — фото

«Реальному времени» источник передал фотографию, на которой подозреваемый в нападении на казанскую гимназию №175 выходит из дома №10 на улице Туганлык в 9.19.

Отмечается, что до учебного учреждения ему нужно было пройти 10 минут. У молодого человека в руках находилась вещь, похожая на ружье.

Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев