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Подозреваемый в нападении на казанскую гимназию за несколько минут до инцидента — фото

14:16, 11.05.2021 17
Подозреваемый в нападении на казанскую гимназию за несколько минут до инцидента — фото
Фото: realnoevremya.ru

«Реальному времени» источник передал фотографию, на которой подозреваемый в нападении на казанскую гимназию №175 выходит из дома №10 на улице Туганлык в 9.19.

Отмечается, что до учебного учреждения ему нужно было пройти 10 минут. У молодого человека в руках находилась вещь, похожая на ружье.

Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Камеры везде говорите? Система безопасный Татарстан? Ну-ну
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  • Анонимно 11 май
    Зато участников митингов хорошо искать, незачем обращать внимание на человека с ружьем.
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  • Анонимно 11 май
    Всё руководство татарстана во главе с МВД под суд. Как всегда сплошной бардак, теперь зашевелятся забегают, будут прикрывать свои шкуры. А детей не вернешь.
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  • Анонимно 11 май
    Ну просто нет слов, человек, как на войну собрался! И спокойно себе идёт!
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  • Анонимно 11 май
    Соберутся три бабки, их признают митингующими, и как минимум - документы проверят! А тут , как в партизаны, среди города, и всем пофиг!
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  • Анонимно 11 май
    Человек входит в школу с ружьем! А охрана, а тревожная кнопка?
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  • Анонимно 11 май
    Где же была охрана????
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  • Анонимно 11 май
    Пишут, что охранник получил ранение, но успел нажать тревожную кнопку.
    Дело в другом - почему никто не попытался обезвредить пацана идущего по улице с ружьём в руках? Да, жизнь своя дороже, но можно как-то сзади подкрасться, отнять оружие и обездвижить до приезда полиции.
    Я думаю, что поступил бы так же, как и написал тут.
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    Анонимно 12 май
    А где же были ФСБ,МВД и др.службы.Ведь уже в школах России были такие случаи. А вот про Навального даже с какой бумагой в туалет ходил и где СЛЕДИЛИ.Потому как он не детям составлял угрозу. А тут......?
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  • Анонимно 11 май
    Ну он наверно в маске был,поэтому не привлек внимание к себе))
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    Анонимно 12 май
    эмм.... как по мне наоборот. Если по улице ходит человек в маске, стоило бы присмотреться) Люди за свою жизнь бояться, но ведь как то обезвредить подозрительного человека да еще и с дробовиком в руке..... НЕ БЫЛО НИ ЕДИННОГО НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ НА УЛИЦЕ!!!!.....
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  • Анонимно 11 май
    Я бы о чернухе даже не подумал, еслиб увидел. Ну мало-ли какой косплеер вышел..
    Да, грустняво такие новости узнавать...
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  • Анонимно 11 май
    Только идет по улице пацан в черном и с ружьем (даже в чехле)... могли хотя бы позвонить в МВД.

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  • Анонимно 12 май
    ттт
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  • Анонимно 12 май
    Я вот расскажу про МВД доблесное!!!!Позвонила я им,чтобы рассказать,что в час ночи в соседнем подЪезде крики истерики,мужчина,женщина и дите рыдает лет 6,Не надо,Не надо плачет!Полиция прибыла ко мне!Не к ним.И минут 30 просили меня рассказать,откуда я слышу крики,где я родилась,замужем ли офицально(такие у них в опросе тупые Вопросы)!А там может убили уже кого то.ДЕБИЛЫ
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    Анонимно 12 май
    хорошо, что приехали...
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    Анонимно 10:35
    это всегда так
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