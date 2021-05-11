Дюпин, Самошников и Макаров вошли в расширенный состав сборной России на ЧЕ-2020
Тренерский штаб Станислава Черчесова определился с расширенным списком сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Всего в состав вошли 30 футболистов, в том числе три игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров.
Кроме того, был составлен резерв сборной, состоящий из семи игроков. Туда вошли вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар») и Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо») и Резиуан Мирзов («Химки»), а также нападающий Федор Смолов («Локомотив»).
Все вошедшие в основной расширенный список игроки пройдут учебно-тренировочные сборы. В окончательную заявку на турнир войдут лишь 26 футболистов.
Напомним, ранее Денис Макаров отметился забитым голом на молодежном чемпионате Европы — 2021.СпортФутбол
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