Дюпин, Самошников и Макаров вошли в расширенный состав сборной России на ЧЕ-2020

Тренерский штаб Станислава Черчесова определился с расширенным списком сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

Всего в состав вошли 30 футболистов, в том числе три игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров.

Кроме того, был составлен резерв сборной, состоящий из семи игроков. Туда вошли вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар») и Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо») и Резиуан Мирзов («Химки»), а также нападающий Федор Смолов («Локомотив»).

Все вошедшие в основной расширенный список игроки пройдут учебно-тренировочные сборы. В окончательную заявку на турнир войдут лишь 26 футболистов.

Напомним, ранее Денис Макаров отметился забитым голом на молодежном чемпионате Европы — 2021.