Национальный антитеррористический комитет: в результате стрельбы в казанской школе погибли 7 детей

В результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли семеро детей, ранены 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии. Об этом заявили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Также в организации уточнили, что нападавший действовал в одиночку, передает «РИА Новости».

12 мая в Татарстане объявили днем траура. Подробнее о трагедии в казанской школе — в материале «Реального времени».