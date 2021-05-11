В результате стрельбы и взрыва в казанской школе погибли восемь человек

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В результате стрельбы и взрыва в казанской школе погибли восемь человек, в числе которых семь детей и одна учительница. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«Большая беда... Мы потеряли семь детей, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Террорист арестован. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили. Идут следственные действия. Все силы развернуты, конечно, все, что необходимо, будет оказана помощь школе и семьям», — сказал президент республики Рустам Минниханов на месте происшествия.



Ольга Плешкова