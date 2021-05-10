Почти 300 палестинцев пострадали в Иерусалиме

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В Иерусалиме в столкновениях с израильской полицией пострадало почти 300 палестинцев. Об этом сообщили в местном представительстве Красного полумесяца.

Только минувшей ночью, по данным медицинской организации, ранения получили 205 палестинцев. В полиции Израиля заявили о 17 собственных пострадавших сотрудниках.



«80 палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса в восточном городе. 14 пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», — уточнили в Красном полумесяце, добавив, что среди пострадавших 6 подростков и 1 грудной ребенок.

В субботу были задержаны 20 подозреваемых в возможном участии в беспорядках. Волнения начались накануне вечером у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах — по решению суда здесь выселяют несколько арабских семей, что вызвало протесты. Конфликт длится больше недели.