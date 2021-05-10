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Почти 300 палестинцев пострадали в Иерусалиме

10:14, 10.05.2021 2
Почти 300 палестинцев пострадали в Иерусалиме
Фото: REUTERS / Ammar Awad

В Иерусалиме в столкновениях с израильской полицией пострадало почти 300 палестинцев. Об этом сообщили в местном представительстве Красного полумесяца.

Только минувшей ночью, по данным медицинской организации, ранения получили 205 палестинцев. В полиции Израиля заявили о 17 собственных пострадавших сотрудниках.

«80 палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса в восточном городе. 14 пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», — уточнили в Красном полумесяце, добавив, что среди пострадавших 6 подростков и 1 грудной ребенок.

В субботу были задержаны 20 подозреваемых в возможном участии в беспорядках. Волнения начались накануне вечером у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах — по решению суда здесь выселяют несколько арабских семей, что вызвало протесты. Конфликт длится больше недели.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 май
    И ведь и арабы, и евреи семиты - братья родные.
    А договориться тысячелетиями не могут.
    Почему?
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  • Анонимно 11 май
    только арабы всегда прикрываются детьми
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